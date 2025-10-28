Découvrez la prochaine cause dans Indéfendable avec une comédienne bien connue

C'est mercredi que vous pourrez assister à la conclusion de l'histoire d'Ian Archambault (Nico Racicot) dans Indéfendable, cet homme accusé d'avoir empoisonné deux itinérants. Depuis cette prémisse, nous avons 'impression que cet homme est un sadique, capable de faire du mal à quiconque. Va-t-il payer pour ses fautes?

Une nouvelle cause commencera donc cette semaine, du même coup.

Dans celle-ci, une gouvernante responsable d'un poupon plongera dans un véritable cauchemar. Les parents de l'enfant la poursuivront en justice.

Dans la peau de la gouvernante, on retrouve la comédienne Isabelle Miquelon (voir ses photos ici), qui a fortement marqué les esprits grâce à sa participation à la série Chop-Suey dans les années 80-90. Depuis, elle a joué dans plusieurs projets d'ici, dont plus récemment Toute la vie, Mon fils et Lac-Noir.

Ce sera un plaisir de renouer avec elle dans ce nouveau contexte.

Les parents seront quant à eux interprétés par Anne-Julie Proulx (voir sa photo ici) et Vincent Fafard (voir sa photo ici).

Par ailleurs, Léo (Sébastien Delorme) semble continuer de filer un mauvais coton cette semaine, après être finalement sorti de prison après une opération Mr Big casse-cou. Va-t-il sombrer dans un syndrome de choc post-traumatique ou une dépression? Chose certaine, la cliente qu'il représente cette semaine lui donnera beaucoup de fil à retordre.

C'est à voir dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19, sur les ondes de TVA.