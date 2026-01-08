Découvrez la nouvelle cause dans Indéfendable qui commencera la semaine prochaine

C'est ce jeudi que les téléspectateurs pourront assister à la fin du procès de Patrice Duclos Brodeur, accusé d'avoir causé des torts irréparables à sa mère.

Léo (Sébastien Delorme) emploiera les grands moyens pour convaincre son client (Félix-Antoine Cantin) d'écouter les conseils qu'il lui donne, alors qu'il est accusé d'agression sexuelle aggravée sur sa mère Martine Brodeur (Maude Guérin). Le verdict tombera ce soir.

Avec cette histoire bouleversante, le public aura eu l'occasion de souligner une fois de plus le talent exceptionnel de Maude Guérin, qui a livré des émotions justes à chaque tournant.

Ce faisant, à compter de lundi prochain, vous pourrez assister à une nouvelle cause.

Dans celle-ci, Jacob Fayard, un jeune homme de 17 ans, semble complètement obsédé par Jack, le personnage d'un film d'horreur. Son père se retrouvera plongé au cœur d'une affaire sordide.

Le jeune homme en question est interprété par Tiajo Plourde Asenjo (voir sa photo ici) tandis que son père sera incarné par Martin Laroche (voir sa photo ici).

C'est à voir dans Indéfendable à compter de lundi, 19 h, sur les ondes de TVA et TVA+.

