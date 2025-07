De premières images haletantes pour le nouveau projet de Sophie Prégent

C'est ce mardi que la plateforme Illico+ dévoilait les premières images de sa nouvelle série de suspense Ravages qui, sans mauvais jeu de mots, risque de faire des ravages auprès des téléspectateurs amateurs du genre.

Porté par une distribution de haut vol, le projet de thriller environnemental tourné en partie sur la Côte-Nord de Québec, à Montréal, au Mexique et au Guatemala, en Amérique latine, met notamment en vedette l'actrice Caroline Dhavernas. Celle-ci y incarne Sarah Deléan, une avocate qui devra faire le point sur un mystérieux meurtre qui implique une minière canadienne aux pratiques douteuses. Elle devra faire équipe avec l'enquêteur Émile Bibeau (Robin Aubert) alors que les décès s'accumulent autour de ce qui semble être une menace écologique, où chaque choix aura une incidence sur l'issue de l'enquête. Trahisons, loyauté déchirée et alliances surprenantes sont au coeur du scénario, coécrit par Sophie Deraspe et Frédéric Ouellet.

Parmi les autres comédiens ayant obtenu un rôle figurent aussi Sophie Prégent, qui sera également de retour dans Alertes l'automne prochain. Récemment, elle s'était d'ailleurs confiée au sujet de son fils, en partageant au passage une très belle nouvelle le concernant. Les détails ici. Dans Ravages, Sophie sera notamment entourée des comédiens Catherine Brunet, Julie Vincent, Samian, Benoît Brière et Adrien Bletton.

Pour notre plus grand plaisir, illico+ a ainsi diffusé les premières images de la série, question de nous mettre en appétit. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Il faudra toutefois se montrer patient avant de découvrir la série en rafale; elle ne sera disponible qu'à compter du 28 août 2025 prochain, en exclusivité sur illico+. Et ce, dans un format de 6 épisodes de 60 minutes chacun.

Ravages est une production de Pixcom et Québecor. La série sera d'ailleurs diffusée en France et en Allemagne, dans le cadre d'un partenariat financier. Une belle visibilité pour les artistes d'ici!