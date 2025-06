Sophie Prégent nous parle de la santé de son fils, Mathis Lafortune

Rencontrée lors du dévoilement des nominations des Prix Gémeaux 2025, Sophie Prégent, en nomination pour « Meilleur premier rôle féminin : série dramatique annuelle », nous a parlé de la santé de son fils, Mathis Lafortune.

« Mon fils va très bien. Il est rendu à 23 ans. Il va avoir 24 ans au mois de décembre », dit-elle d'abord.

« Il est de plus en plus autonome. Je ne vous dis pas qu'il part en appartement et qu'il va rentrer à l'université, mais quand même, il est capable de faire des voyages avec ses amis et des éducatrices, aller voir le pays. Cet été, il part en vacances pendant une semaine tout seul.

Son épilepsie est contrôlée. Je touche du bois pendant que je vous parle, parce que la seule chose que je veux pas, c'est que ça recommence les crises d'épilepsie, mais pour le moment, ça va très bien. »

Rappelons que c'est en 2021 que Mathis a commencé à faire de l'épilepsie. Les parents avaient raconté cet épisode très éprouvant de leur vie dans Autiste, amour et amitié. Lisez leurs propos de l'époque - troublants pour n'importe quel parent! - ici.

Heureusement, tout ça semble derrière eux pour le moment.

On est comme dans une bonne période familiale ces temps-ci. Il n'y a pas de drame à la maison. Ça fait vraiment beaucoup de bien.

On leur souhaite de tout coeur que la situation reste ainsi longtemps!

Voyez la maman exprimer sa joie dans la vidéo ci-dessous.