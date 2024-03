De la continuité pour l'animation des 39es Prix Gémeaux

Radio-Canada et l’Académie canadienne confirment aujourd'hui le retour de Pierre-Yves Lord à titre d'animateur pour les 39es Prix Gémeaux, qui se tiendront en septembre prochain.

Fort d'une première animation réussie, qui a récolté des critiques positives autant de la part du public que des médias, il sera donc de retour pour faire briller les artistes et artisans de notre industrie télévisuelle.

« L’an dernier, Pierre-Yves Lord a démontré qu’il était l’homme tout désigné pour faire lever la grande fête de la télévision avec son enthousiasme, son énergie communicative et sa passion pour les artistes qui offrent tant de bons moments au public. Nous sommes très heureux de le retrouver pour cette nouvelle édition », a déclaré Sophie Morasse, nouvelle directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

« C'est un grand bonheur pour nous de savoir que Pierre-Yves Lord reprendra la barre à l'animation du Gala des 39es prix Gémeaux cette année. Il aime notre télé et sait la célébrer avec le public et avec les gens de notre industrie », ajoute Chantal Côté, directrice générale de l'Académie.

Le Gala sera présenté en direct du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts le dimanche 15 septembre prochain, sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

L’Académie et Radio-Canada sont coproducteurs du Gala des 39es prix Gémeaux et la production déléguée est confiée à Joanie Roy-Morinville, la production de contenu et la mise en scène à Marie-Christine Lachance, la réalisation à Jill Niquet-Royal, la direction musicale à Alex McMahon, les textes à Étienne Marcoux et la script-édition à Sébastien Mathieu.

Rappelons que l'an dernier, la quotidienne STAT avait raflé de nombreux prix, dont celui de la meilleure comédienne pour Suzanne Clément, tandis qu'Indéfendable était repartie avec la statuette de la quotidienne de l'année. Dans le cadre du vote pour le prix du public Fonds Cogeco, les téléspectatrices et téléspectateurs avaient choisi Discussions avec mes parents, un premier Gémeau pour la série de François Morency. Revivez cette soirée en images ici.