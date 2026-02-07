De gros noms pour la prochaine saison des Poilus

Chaque année, ICI Télé nous enchante avec une énième édition du talk-show animalier Les Poilus. De façon hebdomadaire, le vétérinaire Sébastien Kfoury reçoit ainsi les personnalités de l'heure pour un entretien poilu à souhait.

Pour une 9e saison ce printemps, l'animateur et ses animaux seront au coeur d'une série de nouveaux épisodes, avec une brochette de convives des plus relevées. Cette année encore, Sébastien surprendra ses invités avec des bêtes qu'ils rêvent de rencontrer et des bestioles à la fois adorables et surprenantes, en plus de les surprendre avec l'animal ayant le plus de similitudes avec eux.

Pour une 9e édition, nous aurons le plaisir d'y découvrir des entrevues avec Catherine Brunet, Lou-Pascal Tremblay, Sarahmée, Bruno Marcil, Rosalie Vaillancourt, Louis T., Patrick Emmanuel Abellard et Catherine Souffront Darbouze. De gros noms qui risquent de nous en faire voir de toutes les couleurs!

À noter que nous ne savons pas encore quand l'émission reprendra l'antenne, mais on peut s'attendre à un retour au mois d'avril, comme c'était l'habitude lors des précédentes saisons.

Mentionnons au passage que Sébastien Kfoury est actuellement en vedette dans une autre émission d'ICI Télé, cette fois dans un registre bien différent que celui de son populaire talk-show. Dans Qu'est-ce qui se passe quand...?, le scientifique chouchou des Québécois tente de démontrer les limites du corps humain en se soumettant à des conditions extrêmes et en rencontrant des humains ayant franchi ces limites.

La diffusion de Qu'est-ce qui se passe quand...? reprendra sur ICI Télé le 1er mars prochain, à 19 h 30.