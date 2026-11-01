De grands absents au En direct de l'univers de Gildor Roy

Après la diffusion d'un épisode aussi éclatant qu'éblouissant la semaine dernière, les téléspectateurs renouaient avec leur émission préférée ce samedi, avec un nouvel épisode d'En direct de l'univers. Cette fois-ci, c'est le comédien Gildor Roy qui était honoré d'une invitation au populaire variété.

Comme nous nous y attendions, plusieurs collègues actuels et passés ont rendu hommage à Gildor, à commencer par quelques membres de la distribution de la série Dumas. L'enquêteur au tempérament bouillant a eu droit à trois chansons offertes par trois acteurs de la série - Vincent Leclerc sur « Tu m'montes s'a tête », Pierre-Alexis St-Georges avec « Heroes » et un très émouvant Jason Roy Léveillée sur « Father and Son ».

En fin d'épisode, les « gentils baveux » de la série ont rigolé du fait que Marie-Lyne Joncas, une membre pourtant importante de la série, n'ait pu venir, faute de place sur le plateau - tout le monde ayant répondu à l'affirmative à l'invitation. Ayant plus d'un tour dans son sac, Marie-Lyne est cependant apparue aux dernières secondes de l'épisode, surprenant ses collègues.

Pour autant, de grands absents n'ont pas eu la chance de surprendre Gildor Roy pour son En direct de l'univers. On pense notamment aux acteurs de la série District 31, qui est pourtant l'un des projets les plus mémorables du répertoire de Gildor. Aussi, sa soeur connue, Maxim Roy, brillait par son absence, tout comme la femme de ce dernier, Ingrid Rodriguez, pas plus que ses petits-enfants.

Sa petite-fille Laïa n'est effectivement apparue qu'en photos. On en parlait ici.

Choix artistique ou personnel, ou tout simplement casse-tête d'horaire, on comprend que tous les proches et amis de l'invité de la semaine ne peuvent se rendre sur le plateau d'En direct de l'univers. On salue la témérité de l'équipe, qui parvient à tout coup à nous offrir des variétés épatants qui raniment notre appétit pour la culture de chez nous.

En direct de l'univers est présentée le samedi sur ICI Télé à compter de 19 h.