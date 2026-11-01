Grande vague d'amour pour France Castel suite à son passage à En direct de l'univers

L'heure était festive ce samedi soir du côté de Radio-Canada, alors que l'immuable France Beaudoin recevait Gildor Roy sur le plateau d'En direct de l'univers. Tous les yeux des Québécois étaient donc rivés sur le variété, curieux de découvrir les coups de coeur musicaux du grand comédien.

Si la franche camaraderie a bien entendu été au menu, l'émotion était également au rendez-vous, qu'on pense notamment au passage de Passe-Carreau, interprétée par Gabrielle Fontaine. Avant son arrivée sur le plateau avec « Un enfant », Gildor racontait avec des étoiles dans les yeux son rôle de grand-père, l'une des choses les plus belles qui lui soient arrivées.

Se décrivant comme « un gros niaiseux de grand-père qui fait semblant de cacher des bonbons dans la cave », notre Gildor national n'a pu retenir ses larmes pendant la prestation de l'idole des tout-petits, alors que des images de sa petite-fille, Laïa, étaient projetées.

L'émotion étant déjà à fleur de peau, il n'en fallait pas plus pour nous casser quand France Castel est débarquée sur la scène du variété. Déterminée et particulièrement en voix, elle a choisi d'interpréter une chanson qui, du propre aveu de l'intéressé, décrit bien Gildor, « Ordinaire ». Incarnant chacune des paroles du titre de Robert Charlebois, France n'en a fait qu'une bouchée, livrant la performance la plus renversante de la soirée.

Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient en extase devant son talent.

« France Castel n’arrêtera jamais de m’impressionner et de me toucher, quelle femme et artiste extraordinaire cette performance est loin d’être « ordinaire « merci et bravo à tous les artistes qui ont chanté l’univers de Gildor Roy. »

« Encore une belle performance de France Castel !!! Bravo !!! »

« Ha France la grande France Castel tu es tout simplement lumineuse quand tu chantes, on vibre avec toi merci merci de chanter et de nous emmener avec toi. »

Nous sommes à tout coup charmés par l'artiste qu'est France Castel qui, à 80 ans, parvient encore à nous surprendre et nous étonner par ses détonations artistiques. Pas étonnant qu'elle ait annoncé récemment une série de concerts... Les détails ici.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.