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France Castel présentera bientôt un nouveau spectacle solo

Quelle inspiration cette femme!

Sur la photo : France Castel
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Plus de 50 ans se sont écoulés depuis que France Castel, maintenant âgée de 82 ans, a présenté un spectacle de chansons. Voilà qu'elle remédie aujourd'hui à la situation.

France Castel en rappels, c'est la tournée dont l'artiste chérie des Québécois n'a pas osé rêver depuis des années, celle où elle célèbre, en toute liberté, son bonheur de chanter.

Dans ce spectacle de 90 minutes, empreint de vérité, d'humour et de légèreté, elle partagera des pièces coup de cœur, passant du blues au jazz à la grande chanson française.

« Pour mon retour en solo, j'ai choisi des pièces qui me font tripper et d'autres qu'on me réclame le plus souvent », explique France Castel. « J'ai vraiment hâte de retrouver le public dans une formule qui me ressemble. »

C'est sa grande amie France Beaudoin qui chapeaute le spectacle à travers sa boîte de production Pamplemousse. Ainsi, l'interprète sera accompagnée sur scène de trois choristes d'En direct de l'univers et du directeur musical Jean-Benoît Lasanté. La mise en scène sera signée par Benoît Landry.

Les premières dates de sa tournée sont déjà annoncées. France Castel sera à Sainte-Agathe-des-Monts le 7 février prochain, à Laval, le 21 février, puis au printemps à Drummondville, Québec et Shawinigan. D'autres représentations seront annoncées ultérieurement. Pour vous procurez des billets, c'est par ici.

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Photo de France Castel
France Castel

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