Après une première semaine mouvementée de STAT, qui nous aura permis d'avoir une surprise majeure concernant Isabelle (Geneviève Schmidt), voilà que la deuxième semaine de la mi-saison s'amorce ce lundi, avec l'arrivée d'un nouveau patient à Saint-Vincent.

Les premières images, que vous pouvez voir ci-dessous, ont été partagées sur les réseaux durant le week-end.

Dans celles-ci, on peut voir le comédien David La Haye, particulièrement mal en point, faire son entrée sur une civière.

Il lance « On m'a volé mes organes » à Emmanuelle (Suzanne Clément) et Jacob (Lou-Pascal Tremblay) qui prennent le cas en charge. Voilà qui promet de ne pas être ennuyant.

Sur ses réseaux sociaux, David La Haye écrit : « C'est ce soir que mon personnage (Jérôme Dumont) fait son entrée à l'urgence de STAT, pour y rester pendant quelques semaines, mes ami(e)s ! ...

Patient plutôt difficile à soigner, et à contrôler, mettons.

Je vous en dis pas plus sur le personnage.

Un autre superbe et difficile rôle de composition, qu'on m'a généreusement confié.

Chanceux, je suis.

Gratitude. »

Nous avons très hâte de le découvrir dans ce contexte dramatique.

D'ailleurs, le synopsis de l'épisode de ce soir va comme suit : Xavier informe ses amies Sasha et Chloé-Maude de l'état de Françoise. Alors qu'elle est en dialyse, celle-ci demande à Daniel de lui en expliquer le processus. Pascal communique à Philippe une bonne nouvelle concernant Fabien Proulx. À l'urgence, Jacob s'occupe de Jérôme, un homme d'une cinquantaine d'années qui semble avoir été battu.

Dans la même bande-annonce, on apprend qu'Éric (Stéphane Rousseau) fait un retour à Saint-Vincent, après avoir été se faire traiter du côté de l'Ontario pour un empoisonnement à la ricine. On sait qu'il n'est pas encore complètement tiré d'affaire, et qu'Emmanuelle devra poursuivre le protocole de recherche à Montréal. Mais parions qu'Éric va s'en sortir, comme nous le laissait présager en entrevue le comédien Stéphane Rousseau récemment. Ramènera-t-il avec lui le beau docteur de l'armée, pour qui Emmanuelle semblait avoir un faible? C'est à suivre, mais chose certaine, on aimerait bien continuer à y voir le comédien Thomas Beaudoin.

Du côté de Françoise Lalonde (Chantal Baril), l'histoire se poursuit également alors qu'elle a demandé à son petit-fils (Thomas Delorme) de l'aider à mourir.

Rappelons par ailleurs que les fans de STAT ont une nouvelle hypothèse concernant le père de Jacob. Saugrenue ou pas? On vous en parle juste ici.

Tout cela se poursuit dans STAT, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.