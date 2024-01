Entrevue : Stéphane Rousseau aborde l'avenir de son personnage dans STAT

La finale de mi-année de STAT nous avait donné toute une frousse, quand le personnage d'Éric (Stéphane Rousseau), intoxiqué à la ricine, avait été transporté d'urgence sur une base militaire, le seul endroit en possession d'un possible traitement expérimental.

Dans l'épisode de ce jeudi, Madame Lalonde (Chantal Baril), que l'on sait maintenant responsable de l'empoisonnement, s'est réveillée, retrouvant toutes ses capacités cérébrales, mais avec des reins dysfonctionnels et l'usage limité de ses jambes. Dans la perspective d'une santé physique qui ne reviendrait jamais à la normale, puis, troublée par la vision d’un avenir derrière les barreaux, elle confiait dans les dernières minutes vouloir mettre fin à ses jours.

Pendant ce temps, Éric, aux dernières nouvelles, était toujours en Ontario, aux soins du médecin d'armée (qu'il a eu la force de reconnaître comme très séduisant), dans un épisode plus tôt cette semaine.

En discussion avec Stéphane Rousseau dans le cadre de sa participation à LOL, qui rira le dernier, ce jeudi au visionnement de presse, il nous affirmait que les intrigues à venir vont continuer de nous tenir en haleine. Sans pouvoir nous dévoiler quoi que ce soit qui puisse le mettre dans l'eau chaude, il nous dit d'abord ceci quant au sort de son personnage. « Il a eu son antidote cette semaine, peut-être qu'il va se sortir d'affaires. On lui souhaite! »

Ça va être très excitant dans les prochains jours!

Néanmoins, Stéphane nous affirme qu'il s'est justement entretenu plus tôt avec l'autrice Marie-Andrée Labbé, ce qui porte à croire que le remède réussira à le sauver, au même titre que la patiente de Saint-Vincent. «Ce que vous voyez à la télé, nous on a peut-être un mois d'avance là-dessus de tourné, un mois et demi peut-être. On s'est parlé ce matin, Marie-Andrée et moi parce que j'étais curieux de savoir un truc, et elle m'a confirmé que c'est ça qui se passait. On veut toujours savoir ce qui va se passer un peu avec nos personnages. Mais en écriture, je sais ce qu'on tourne la semaine prochaine, et après ça, je ne sais plus.»

Tout porte à croire dans ses propos qu'il faisait bel et bien partie des tournages de la semaine prochaine.

« J'ai toujours des surprises. Marie-Andrée, c'est une grande autrice, elle sait comment nous surprendre, nous les acteurs on se dit "oh my god, elle s'en va là!" C'est excitant, mais c'est un défi, quand même parce que des fois tu arrives une semaine avant et tu dis, "oh y'a beaucoup de stock pour la semaine prochaine, on va dans cette gamme d'émotions là!?" Mais c'est le fun, c'est sportif. »

Même avec Isabelle qui est de retour auprès d'Emmanuelle (Suzanne Clément) et de Philippe (Patrick Labbé), les soupers du groupe d'amis ne sont pas les mêmes sans la présence d'Éric. Avec la production qui a plus d'un tour dans son sac, on se doute que cette intrigue aura fort probablement des répercussions sur la suite de son histoire, s'il s'en sort, comme on se l'imagine. On devra rester à l'écoute du lundi au jeudi, 19 h, sur les ondes de Radio-Canada et TOU.TV pour obtenir plus de réponses.