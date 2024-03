Dans la tourmente, Guillaume Lemay-Thivierge a tenté de s'inviter à Tout le monde en parle

Guillaume Lemay-Thivierge se retrouve une fois de plus dans l'eau chaude, cette fois après avoir osé une blague à connotation raciste qui n'a pas manqué de faire réagir partout au Québec.

Ce dimanche, le fou du roi Pierre-Yves Lord a abordé avec conviction la situation à Tout le monde en parle, sans jamais nommer le nom de Lemay-Thivierge, décriant de tels propos, inacceptables en 2024. Voyez ce qu'il avait à dire ici.

La question que l'on se pose depuis ce temps est la suivante : est-ce que Guillaume Lemay-Thivierge avait été invité à Tout le monde en parle pour discuter de sa nouvelle bourde?

La réponse nous arrive dans un article d'Hugo Dumas de La Presse. En fait, c'est Guillaume Lemay-Thivierge lui-même qui a contacté l'animateur Guy A. Lepage pour s'inviter sur son plateau, pour aller s'expliquer, ce qui lui a été refusé.

Le producteur de Tout le monde en parle, Guillaume Lespérance, explique bien à La Presse la décision de ne pas le recevoir : « À la lueur de sa vidéo de très mauvais goût et avec une justification qui ne fait aucun sens, on ne voyait pas pourquoi lui offrir cette tribune. Pierre-Yves Lord a expliqué sa vision des choses en introduction et on partage entièrement sa position. » L'article complet est ici.

Depuis, Guillaume Lemay-Thivierge a perdu un lucratif mandat, soit l'animation de la nouvelle saison de Chanteurs masqués. Les tournages devaient commencer de manière imminente. Pour le moment, nous ne connaissons pas l'identité de la personnalité qui héritera de cette énorme émission de variétés, dont les cotes d'écoute avoisinent 2 millions chaque semaine. On vous en parle ici.

Par ailleurs, TVA a choisi de conserver à l'horaire la nouvelle saison de Si on s'aimait encore, qui met en vedette Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, par respect pour les candidats qui y ont participé, ainsi que les membres de la production. Il est toutefois facile de comprendre que ce mandat-là ne sera pas renouvelé non plus, après cette diffusion. Signe-t-on la fin de Si on s'aimait? À moins qu'on y place un autre couple d'artistes à l'animation...

Après des propos jugés controversés sur les vaccins pendant la crise de la COVID, puis une apparition litigieuse aux Gémeaux où il a tenu des propos confus, Guillaume Lemay-Thivierge vient-il de faire éclater l'élastique du milieu artistique, qui lui faisait encore confiance? La question se pose...

L'an dernier, Guillaume Lemay-Thivierge avait donné une entrevue exclusive à Stéphan Bureau au Monde à l'envers, dans laquelle il avait indiqué « il faut que je me soigne ». Lisez le tout ici.