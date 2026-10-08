Cotes d'écoute : Quelles sont les émissions les plus populaires à la télé cet automne?

Le journaliste du Soleil, Richard Therrien, publie chaque semaine sur ses réseaux sociaux les cotes d'écoute confirmées de la firme Numeris, qui comptabilise les données du petit écran.

Maintenant que la saison télé est bien entamée, nous avons pensé vous parler des émissions les plus populaires de l'automne 2026.

D'abord, sans surprise, Chanteurs masqués trône au sommet du classement avec 1 488 000 téléspectateurs*. En seconde position, la série STAT récolte 1 311 000 curieux, puis, pas très loin derrière, Indéfendable réunit 1 263 000 personnes du lundi au jeudi à TVA. L'autre quotidienne, Antigang, se retrouve tout près, en quatrième place avec 1 186 000.

Dumas (1 079 000) et En direct de l'univers (1 030 000) complètent le tableau des émissions millionnaires.

Pas très loin en dessous, on retrouve La poule aux oeufs d'or (947 000), Infoman (895 000) et Alertes (889 000). La nouveauté Sur le fil s'en tire très bien avec des résultats de 800 000 téléspectateurs à sa deuxième semaine en ondes.

Certaines émissions, comme Occupation Double (398 000), qui sont surtout regardées sur les plateformes, se retrouvent plus loin sur la liste. OD Panama doit donc se contenter du 35e rang. Parmi les séries ayant été précédemment offertes sur les plateformes et maintenant diffusées sur les chaînes généralistes, c'est Empathie qui séduit le plus de fidèles avec des cotes d'écoute de 572 000. Bienvenue à Kingston-Falls (556 000) et L'appel (553 000) s'en tirent aussi très bien.

Voyez la liste complète dans la publication de Richard Therrien ci-dessous.

*Nous avons utilisé la semaine du 21 au 27 septembre (la plus récente en date) comme référence.