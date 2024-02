Cette musicienne de Je viens vers toi est aussi une star du web

Suivie par plus de 1,6 million de personnes sur TikTok et près d'un demi-million de personnes sur Instagram, la drummeuse Domino Santantonio est probablement l'une des Québécoises les plus en vogue sur les médias sociaux.

Et si ces plateformes peuvent amener leur lot d'irritants, celle qui manie les instruments depuis longtemps a vu sa carrière décoller plus sérieusement grâce à ces différents médiums de communication. Quand la pandémie a frappé, elle s'est mise à partager de courts vidéos verticaux sur la plateforme chinoise qui a vu sa popularité monter en flèche pendant cette période d'arrêt forcé. Dès les premiers extraits diffusés, soit des défis musicaux ou des reprises de segments de chansons classiques, son talent s'est fait remarquer. Si bien que sa croissance fut fulgurante.

Qui plus est, les femmes "drummers" sont encore rares dans l'industrie, elle s'est donc rapidement hissée au sommet des publications identifiées sous le mot-clic #femalemusician (femme musicienne), accroche dont elle marquait ses vidéos pour en faciliter la recherche auprès du public et se démarquer dans les algorithmes. Animée d'une passion contagieuse, la Montréalaise inspire depuis un nombre croissant de fans, et ce, à l'international. Sous ses vidéos, qui cumulent jusqu'à des millions de vues, les commentaires défilent dans plusieurs langues. Une belle preuve que le sens du rythme et le sourire sont des langues universelles.

Dans l'univers artistique, il va sans contredit que le web peut apporter son lot d'opportunités. Pensons aux jeunes danseuses de hip-hop Enola Bedard et SJ Bleau, deux anciennes candidates de l'émission Révolution. Avec respectivement près de 16 et 15 millions d'abonnés, elles vivent maintenant toutes les deux de leur passion, un privilège dans le domaine des arts, qui les a toutefois poussés à s'expatrier. Enola a d'ailleurs dansé avec nulle autre que Jennifer Lopez récemment, voyez la vidéo ici.

Contrairement à ces deux jeunes femmes, Domino Santantonio, elle, a plutôt misé pour une carrière à la maison. Même si elle partage une majorité de contenus en anglais pour rejoindre un maximum d'auditeurs, elle affiche encore fièrement ses origines montréalaises sur ses différentes pages de réseaux sociaux. Au cours des cinq dernières années, elle a fait des tournées avec certains des artistes les plus vendus au Québec et a été la batteuse de plusieurs grands spectacles et émissions de télévisions locales. Parmi les talents qu'elle a accompagnés sur scène, on compte Roxane Bruneau et Salebarbes, plus récemment. À la télé, en plus de Je viens vers toi, elle a contribué aux plateaux de La semaine des 4 Julie, puis, de Vlog, du Show du refuge avec Dan Bigras, de Star Académie, La revue culturelle, et enfin, aux Galas ARTIS, SOCAN et EVENKO.

Dans l'épisode de Je viens vers toi avec Matthieu Pepper, on avait d'ailleurs pu entendre Domino pour une rare fois sur le plateau, alors que Marc Labrèche lui avait posé une question express dans la portion "speed dating de stars " de l'émission. Il lui avait demandé ce qu'elle préfèrerait entre devenir sourde ou muette. Voyez sa réponse dans la vidéo ici.

L'artiste indépendante s'amuse à travers une large variété de genre, mais démontre un petit penchant pour le style pop-rock.

Parmi les autres québécois aussi populaires sur les médias sociaux, on peut nommer Rachid Badouri, qui est suivi par près de trois millions d'utilisateurs sur TikTok, Mike Demero, un jeune DJ, et, bien entendu... Céline Dion. Pas gênant de se retrouver parmi un tel classement!