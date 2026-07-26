Cette légende olympique sera à Bonsoir bonsoir! la semaine prochaine

Alors que la fin de saison approche doucement, Jean-Sébastien Girard continue à nous surprendre à la barre de Bonsoir bonsoir!, avec des entrevues réalisées auprès des personnalités de l'heure. Les épisodes présentés cette semaine ont d'ailleurs donné lieu à un truculent moment télé, rempli d'humour, et mettant en vedette l'inimitable Serge Denoncourt. C'est à lire ici.

La semaine prochaine, l'animateur s'apprête d'ailleurs à recevoir une ex-athlète qui a connu la gloire il y a tout juste 50 ans, lors des Jeux Olympiques d'été à Montréal, en 1976. Plusieurs s'en souviendront, Nadia Comaneci s'y était illustrée en gymnastique, décrochant plusieurs honneurs au tableau de la Roumanie. Considérée comme l'une des meilleures athlètes de tous les temps, dans une rare apparition télé, Nadia réalisera une entrevue à Bonsoir bonsoir! en direct ce mercredi, dans le cadre du 50e anniversaire de ces Jeux.

Pour l'occasion, la production du rendez-vous quotidien recherche des internautes ayant été nommés Nadia suite au passage de l'athlète aux JO de 1976, pour récolter plusieurs vidéos dans le but de la saluer. Le public a jusqu'au mardi soir pour envoyer une vidéo, via les réseaux sociaux de Bonsoir bonsoir.

Également ce mercredi 29 juillet, Jean-Sébastien recevra Guy Jodoin, Marie-Chantal Perron et Rafael Payare. Lundi le 27 juillet, le plateau accueillera Marie-Ève Morency, Les Trois Accords, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Marina Orsini. Le lendemain, le mardi 28 juillet, ce sera au tour de Céline Bonnier, René Richard Cyr, PETiTOM, Sophie Fouron, Pauline Marois et Josiane Aubuchon de se rendre sur le pétillant plateau.

Finalement, l'épisode de ce jeudi 30 juillet sera dédié au passage de Nathalie Petrowski, Louis-Julien Durso, Émile Bourgault et Joe Bocan. Celle-ci en profitera peut-être pour aborder le succès du spectacle Pour une autre histoire d'un soir.

Par conséquent, il ne faudra pas manquer une seule miette du programme prévu cette semaine, qui s'annonce riche en découvertes culturelles et en rencontres mémorables.

Bonsoir bonsoir! est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.