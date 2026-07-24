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Serge Denoncourt surprend Jean-Sébastien Girard à Bonsoir bonsoir

Deux fois plutôt qu'une.

Bonsoir bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Serge Denoncourt, le chouchou du public de Bonsoir bonsoir, était l'invité de Jean-Sébastien Girard mercredi en direct.

D'entrée de jeu, il a relevé un défi, qui a pris de court l'animateur.

« On aura sûrement l'occasion de dire le mot "pénis" », a lancé candidement le metteur en scène face à un Jean-Sébastien pour le moins surpris.

« C'est parce qu'il y a eu une gageure en coulisses comme quoi le mot "pénis" allait être dit alors j'ai décidé que Pascal Roberge allait gagner son pari. Il vient de gagner », expliquait-il alors.

Puis, le lendemain, Serge est apparu lors d'un segment de l'émission spéciale Jase Jase sur les nepo babies en personnifiant Violette de Parler pour parler avec Janette Bertrand.

Avec son linge à vaisselle sur l'épaule, il a mis son grain de sel dans la conversation. « Je peux vous dire que la jeune fille à la maison est ben excitée par le p'tit Julien Morissette », a-t-il alors lancé. Justin Morissette était hilare.

Après quelques secondes, il est reparti en coulisses, apportant avec lui des assiettes. Voir l’image ci-dessous.

On peut dire que la dernière présence de Serge Denoncourt cette année à Bonsoir bonsoir - il repart en Italie - aura été à son image : désopilante et imprévisible.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Télé.

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