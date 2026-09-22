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Cette grande comédienne arrive dans Sur le fil dans un rôle mystérieux

La soeur de Nathalie.

Image de l'article Cette grande comédienne arrive dans «Sur le fil» dans un rôle mystérieux
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis son arrivée en ondes, la série Sur le fil, écrite par Pascale Renaud-Hébert, bouleverse dans sa manière d'aborder la situation d'itinérance avec compassion et véracité. Lisez nos impressions sur la série ici.

Nous y avons fait la connaissance de Nathalie (Céline Bonnier), une femme qui se dévoue, accompagnée d'une formidable équipe, pour aider ceux et celles qui se retrouvent dans des situations plus que précaires.

Dès la semaine prochaine, un nouveau personnage bouleversant fera son entrée en scène et risque de provoquer beaucoup de réactions. En effet, vous ferez la connaissance de Sylvie, la soeur de Nathalie. Ce personnage a été évoqué dans les deux premiers épisodes et l'on comprend que celle-ci a de gros problèmes, mais le mystère persiste.

C'est la grande comédienne Sandrine Bisson (voir sa photo ici), qu'on a pu voir notamment dans Le temps des framboises, qui portera ce rôle complexe. Nous vous laissons toutefois découvrir comment cette rencontre aura lieu.

Comme on le sait, Sylvie a eu un enfant, Carl, joué par Iani Bédard. Celui-ci semble avoir été élevé par sa tante, dont il est très proche.

C'est la semaine prochaine, le 28 septembre, que vous en saurez plus. Sur le fil est présenté les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. L'épisode est disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

Notons que la production de la série investit déjà pour la pérennité de la série : voici de quelle manière.

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