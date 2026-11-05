Cette grande comédienne arrive bientôt dans STAT dans le rôle d'une religieuse

Cette saison, de nombreux visages connus ont interprété des patients dans STAT, de Sophie Desmarais à Mickaël Gouin en passant par Félix-Antoine Tremblay et Marie Soleil Dion.

À la fin du mois de novembre, une autre comédienne d'expérience s'ajoutera à la prestigieuse liste des acteurs secondaires de la série médicale.

La grande Louise Turcot, qui a eu 82 ans le mois dernier, interprètera une religieuse, soeur Denise. Particulièrement affaiblie, elle sera accompagnée à l'urgence par deux femmes de sa congrégation. Marco (Anglesh Major) accueillera ces dernières à l'hôpital.

Elle partagera notamment l'écran avec Louise Bombardier, qu'on a pu voir récemment dans Les crues.

Voyez une photo des deux personnages au bas de l'article.

Louise Turcot a eu la chance de décrocher plusieurs rôles à la télé ces dernières années, notamment dans Alertes, Bienvenue à Kingston-Falls, Société distincte, In Memoriam et Doute raisonnable.

La comédienne a aussi foulé les planches en 2025 avec son conjoint bien connu. Les détails ici.

Ne manquez pas l'arrivée des trois religieuses à Saint-Vincent, le mardi 24 novembre à 20 h sur ICI Télé.