Cette entrevue de Tout le monde en parle divise le public

Ce dimanche, Guy A. Lepage était de retour à la barre de Tout le monde en parle pour une 23e saison.

Il a notamment accueilli sur son plateau trois participants de l'émission Sexugénaires, une série documentaire qui s'intéresse à la vie sexuelle des personnes de plus de 65 ans.

Authentiques, délurés, sans tabou et sans filtre, ils ont parlé ouvertement de leurs pratiques sexuelles et de leur approche de la sexualité à leur âge.

Nous avons eu un immense coup de coeur pour Michelle Labrèche-Larouche, la mère de Marc Labrèche qui, de son propre aveu, adore faire de la télé et s'exprime sans gant blanc.

Les réactions des téléspectateurs n'ont toutefois pas toutes été aussi enthousiastes que la nôtre envers ces trois charmants « sexugénaires ».

Certains téléspectateurs saluent leur ouverture d'esprit, alors que d'autres avouent avoir vécu un énorme malaise. Quelques personnes mentionnent également avoir eu l'impression que les autres invités, l'animateur et le fou du roi se moquaient d'eux.

« La maman de M. Labrèche aurait dû être une humoriste. Mon dieu qu'elle est drôle. Vous êtes tous inspirants. »

« Entrevue malaisante par bout…. très intéressant, et bravo d’en parler. Sauf, que j’ai senti que le panel ne les prenait pas au sérieux! Une entrevue qui méritait d’être faite en présence d’un ou d’une professionnelle sur ce sujet! »

« Qu’est-ce qu’on vient de vivre 🥹😂 !! »

« Ça faisait changement 😅 Vive la vieillesse »

« Super de parler ouvertement de sexualité à nos âges… bravo. C'est bon pour le moral, en parler et agir..🤩 »

« Tellement un sujet personnel qui ne regarde pas mon voisin. [...] Je serais gênée de voir maman ou grand-maman exhiber sa sexualité en public. C'est bien beau l'évolution, mais c'est mon opinion. »

« Pour moi, c’est l’entrevue la moins intéressante de l’émission. »

« Je ne suis pas une personne âgée, mais pour moi la sexualité ce n'est pas de se montrer toute nue en public. Ça, c'est de l'exhibitionnisme. »

« J'ai l'impression qu'on s'est moqué des invités. Il y avait des éclats de rire très mal placés. »

Rappelons que les propos d'un autre invité ont provoqué de nombreuses réactions lors de cette première soirée. À lire ici.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. Voyez qui seront les invités sur le plateau dimanche prochain ici.