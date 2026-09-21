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Tout le monde en parle : Guy A. Lepage répond à une question que bien des gens se posaient

« [...] ça va être un gros bordel. »

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Tout le monde en parle était de retour ce dimanche pour une 23e saison.

D'emblée, Guy A. Lepage a répondu à une question que bien des téléspectateurs se posaient.

Pourquoi les cinq chefs des différents partis n'étaient pas invités sur le plateau en cette soirée de première, alors que les élections approchent à grands pas?

« On va laisser passer le débat. On va leur laisser un peu de temps pour se mettre les pieds dans les plats et on va les recevoir la semaine prochaine », a-t-il indiqué

Son coanimateur, MC Gilles, a alors demandé si les politiciens y seraient un après l'autre. « Non, ça va être tout le monde ensemble, ça va être un gros bordel. »

Précisons que, par les années passées, un chef visitait le plateau par semaine. Les retrouver tous ensemble sera sans doute, comme le mentionne l'animateur, un beau bordel.

C'est donc à ne pas manquer dimanche prochain, le 27 septembre, dès 20 h, sur ICI Télé.

Il ne restera donc q'une petite semaine pour les électeurs avant de faire leur choix entre les différents partis, suite à la diffusion de ce Tout le monde en parle, version électorale.

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