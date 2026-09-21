Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Un invité de Tout le monde en parle tient un discours inquiétant

« Il faut s'en occuper, il faut qu'on comprenne mieux ».

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce dimanche, le chercheur en intelligence artificielle de renommée mondiale Yoshua Bengio était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle.

D'emblée, l'animateur a questionné le scientifique sur la sortie de l'ex-employé d'Anthropic qui a avancé que l'intelligence artificielle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie. « Est-ce qu'on est en train d'assister à l'IA-pocalypse? ».

Bien que la formulation de la question était amusante, la réponse n'avait rien de rigolo. « Peut-être », a-t-il lancé après une hésitation. « Il faut s'en occuper, il faut qu'on comprenne mieux ».

Il a ensuite donné quelques exemples de comportements « déviants et même criminels d'essaim d'IA » qui ont menti, puis posé des gestes répréhensibles pour ne pas se faire prendre. L'intelligence artificielle pourrait même élaborer des virus et les répandre à l'humanité en convainquant des humains de les aider. Définitivement, ça donne froid dans le dos!

Essentiellement, son propos assez alarmant voulait convaincre les gens à se préoccuper de l'intelligence artificielle... avant qu'il soit trop tard. Disons que nous sommes interpelés!

Suzanne Clément, présente sur le plateau afin de présenter le film Pauline Julien : Femme pays, paraissait tout aussi inquiète que nous dans notre salon à l'écoute du chercheur.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi de façon plurielle à l'entrevue de M. Bengio. Certains trouvent son intervention pertinente et nécessaire alors que d'autres considèrent qu'il manque de nuances.

Chose certaine, il n'a laissé personne indifférent!

Vous pouvez revoir son entrevue sur ICI.TOU.TV.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c