Ce dimanche, le chercheur en intelligence artificielle de renommée mondiale Yoshua Bengio était en visite sur le plateau de Tout le monde en parle.

D'emblée, l'animateur a questionné le scientifique sur la sortie de l'ex-employé d'Anthropic qui a avancé que l'intelligence artificielle pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie. « Est-ce qu'on est en train d'assister à l'IA-pocalypse? ».

Bien que la formulation de la question était amusante, la réponse n'avait rien de rigolo. « Peut-être », a-t-il lancé après une hésitation. « Il faut s'en occuper, il faut qu'on comprenne mieux ».

Il a ensuite donné quelques exemples de comportements « déviants et même criminels d'essaim d'IA » qui ont menti, puis posé des gestes répréhensibles pour ne pas se faire prendre. L'intelligence artificielle pourrait même élaborer des virus et les répandre à l'humanité en convainquant des humains de les aider. Définitivement, ça donne froid dans le dos!

Essentiellement, son propos assez alarmant voulait convaincre les gens à se préoccuper de l'intelligence artificielle... avant qu'il soit trop tard. Disons que nous sommes interpelés!

Suzanne Clément, présente sur le plateau afin de présenter le film Pauline Julien : Femme pays, paraissait tout aussi inquiète que nous dans notre salon à l'écoute du chercheur.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi de façon plurielle à l'entrevue de M. Bengio. Certains trouvent son intervention pertinente et nécessaire alors que d'autres considèrent qu'il manque de nuances.

Chose certaine, il n'a laissé personne indifférent!

Vous pouvez revoir son entrevue sur ICI.TOU.TV.