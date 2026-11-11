Cette comédienne et sa fille bientôt dans Indéfendable : « C'est sa première expérience »

L'Agence Provencher dévoilait, la semaine dernière, que la comédienne Stéphanie Perreault (voir sa photo ici) et sa fille Jeanne Brouillette (voir sa photo ici) avaient décroché des rôles dans Indéfendable et se donneraient ainsi la réplique.

En effet, à six ans, Jeanne fera ses débuts à la télévision avec ce projet, ce qui lui permettra de donner la réplique à sa maman, qu'on a pu voir précédemment dans des séries comme STAT et Mr Big. Stéphanie Perreault et son conjoint, Michel Brouillette, sont aussi les auteurs de la formidable série Les bracelets rouges.

Stéphanie a bien voulu nous donner quelques détails sur l'intrigue qu'ils auront à défendre.

« J'ai décroché le personnage de Marine dans Indéfendable. Ç'a été vraiment un rôle assez complexe quand même, parce que c'est une histoire qui est difficile », explique-t-elle d'emblée. « Elle et son mari ont une situation financière vraiment précaire parce que, lui, il est en dépression suite à la perte de son travail. Ça fait un moment que ça dure et ils sont au bout de leurs ressources. Donc c'est sûr que c'est super tendu à la maison. Ce ne sont pas de beaux échanges. »

C'est le comédien Gabriel Lemay (voir sa photo ici) qui interprétera le conjoint de Marine.

C'est sûr que, comme comédienne, c'était vraiment le fun de jouer ça!

Elle poursuit : « Aussi, je me disais, si je me mets dans la peau de cette fille-là, elle est fatiguée, elle est tannée, elle voit pu le bout, donc c'est sûr qu'elle est impatiente, elle n'est pas de bonne humeur, elle essaie de chercher une solution puis elle se sent complètement abandonnée là-dedans par son chum, même si elle sait qu'il ne va pas bien. »

Ma fille Jeanne a décroché le rôle de la fille de Marine, donc de ma fille là-dedans. C'est sa première expérience sur un plateau de tournage!

« Elle était stressée, mais ma fille est très persévérante, elle est organisée, elle avait tout bien appris ses petites répliques. Elle n'était pas là beaucoup, mais pour elle, c'était gros. Donc elle a bien fait ça. J'étais vraiment fière d'elle », se réjouit la maman.

C'est drôle parce qu'elle a 6 ans, donc ça fait qu'elle ne sait pas lire encore, elle est en première année.

En ce sens, la maman comédienne nous explique avoir aidé sa fille à apprendre ses textes, comme elle l'avait fait à l'époque pour son fils, Léo Brouillette, qui avait campé un rôle à un jeune âge dans Les bracelets rouges. « Elle a dû apprendre son texte au son. Ça, c'est toujours particulier, elle regarde son petit texte qu'elle a surligné elle-même, mais elle est pas encore capable de le lire. Ç'a été une belle expérience, vraiment! »

Pour le moment, nous ne savons pas quand cette intrigue sera diffusée dans la quotidienne, mais ce sera assurément après les fêtes.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

Par ailleurs, la nouvelle série écrite par Stéphanie Perreault et Michel Brouillette, intitulée Un an plus tard, sera lancée sur illico+ le 3 décembre. C'est à ne pas manquer! On vous en parle ici.