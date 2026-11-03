Bande-annonce : Cette nouvelle fiction donnera un coup au coeur à tous les parents

illico+ dévoile aujourd'hui la bande-annonce d'une série de fiction très attendue, la nouvelle création des auteurs de Bracelets rouges, intitulée Un an plus tard.

Le concept est particulièrement intéressant et s'avère assez crève-coeur, surtout pour ceux et celles qui ont le plaisir d'avoir des enfants dans leur vie. William Nélisse, enquêteur à la brigade des crimes sexuels, souligne le départ à la retraite de son partenaire et ami Tristan Major. Quelques heures plus tard, en rentrant chez lui, tout bascule : sa fille Chloé, trois ans, a disparu.

Voyez la bande-annonce poignante ci-dessous.

L’homme qui consacrait sa vie à traquer les prédateurs devient soudain impuissant face au pire des drames. Avec Ève, sa conjointe, ils refusent d’abandonner. Ensemble, ils plongent dans une quête obsessionnelle pour retrouver leur enfant, ce qui les pousse à franchir les limites de la loi. Ils glissent alors vers une zone grise où justice et vengeance se confondent et où leurs certitudes s’effondrent. Le temps avance, mais la blessure reste vive. Au fil des années, la disparition de Chloé transforme tout : le couple se fissure, les repères éclatent, et l’espoir devient fragile. Portée par une tension constante et une charge émotionnelle puissante, une question demeure : jusqu’où peut-on aller pour sauver son enfant?

Vous aurez donc compris qu'à l'image de certaines histoires bouleversantes qui se sont déroulées ici même au Québec, on suivra ces parents qui doivent composer avec l'absence de leur enfant, sans savoir si elle est toujours en vie. Une situation qu'on ne souhaite à personne...

Dans les rôles principaux, on retrouve les comédiens Charlotte Aubin et Antoine Pilon, qui donneront la réplique à Olivier Gervais-Courchesne qui incarnera le partenaire et ami de William, tandis que Sofia Blondin et Marie Soleil Dion interpréteront respectivement Marianne Brooks et Gabrielle Ménard, enquêtrices responsables du dossier de la disparition de l'enfant.

Le duo d'auteurs Stéphanie Perreault et Michel Brouillette, épaulé à la script-édition par Yves Lapierre, signe les textes des six épisodes de 60 minutes de ce thriller émotionnel à fort impact réalisé par Thomas Soto et produit par Nathalie Cecyre.

L'auteur Michel Brouillette nous dit à propos de ce projet : « On s'inspire de nos pires cauchemars en tant que parents. Qu'est-ce qui pourrait faire une fiction avec ça? Pourquoi ça arrive? » Puis, il précise à propos de l'intrigue : « Dans le premier acte, le premier épisode. Il y a une fête, ils rentrent tard. En rentrant à la maison, on se rend compte que la fille n'est plus là. Elle se faisait garder, mais quand la gardienne est partie, elle était là. »

Il y a un mystère autour de tout ça.

« On s'est dit, des histoires de kidnappings d'enfants, il y en a eu vraiment beaucoup », ajoute l'autrice Stéphanie Perreault. « Mais c'est toujours dans le premier, 24-48 heures, critique. Qu'est-ce qui arrive, comme Cédrika Provencher ou à l'étranger, Madeleine McCann? Qu'est-ce qui arrive quand tu ne la trouves pas après un an, deux ans? »

Cette nouveauté promet de nous faire vivre toutes les émotions, en compagnie d'une distribution extraordinaire.

La série Un an plus tard sera offerte sur illico+ à compter du 3 décembre.