Cette comédienne, dans nos écrans depuis les années 70, arrive dans Indéfendable

Cette saison dans Indéfendable, la coautrice Izabel Chevrier a pris le parti de s'intéresser à la vie de certaines des Couronnes dans son intrigue, pour rendre l'histoire encore plus vraisemblable.

Depuis le début, nous nous sommes intéressés à la relation entre Me Biron (Marie-Laurence Lévesque) et son père (Jean-Pierre Bergeron), qui est pour le moins conflictuelle. Cette semaine, vous verrez qu'une autre Couronne a des enjeux familiaux.

En effet, il y a deux semaines, nous avons fait la rencontre du Juge Janson (Guy Richer), un homme en perte cognitive qui refuse d'arrêter de travailler. Dans les prochains épisodes, vous verrez son fils, Hugo Janson (Éric Paulhus), tenter d'aborder la situation avec lui.

C'est dans ce contexte que vous ferez la rencontre de la mère de Hugo et de la femme du Juge Janson, un nouveau personnage interprété par Danièle Panneton (voir sa photo ici).

Cette talentueuse comédienne a commencé sa carrière dans nos écrans dans les années 70. Nous l'avons vue dans plusieurs rôles marquants, notamment dans Watatatow où elle interprétait Maryse Baribeau.

Dans District 31, elle jouait la mère de Patrick Bissonnette. Plus récemment, nous avons pu la voir dans Empathie et dans Vitrerie Joyal.

Ce sera un grand bonheur de la redécouvrir dans ce nouveau contexte qu'est la quotidienne Indéfendable.

La série se poursuit du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.