Cette blague incisive de Marc Labrèche sur Éric Lapointe nous a fait hurler de rire

Pour la première de la saison de Je viens vers toi, Marc Labrèche a réitéré avec son segment Champagne Showbizz!

Il a lu des actualités artistiques écrites par sa talentueuse équipe d'auteurs avec son chakra invité Stéphane Rousseau.

Un gag plutôt incisif sur Éric Lapointe nous a fait éclater de rire.

Le tout allait comme suit :

Roxane Bruneau qui appelle depuis toujours ses fans ses petits cocos a annoncé qu'elle les appellera maintenant ses Bruneauz, Éric Lapointe réagit et annonce qu'il continuera, lui, à appeler ses fans : "nnnyyyeilletoé chose heul'gros vient icitte!"

Les deux humoristes ont aussi égratigné au passage Marie-Mai, Geneviève Guilbault ainsi que Mélanie Maynard et Julie Bélanger (blague ci-dessous). Louis-José Houde, l'invité chouchou de la soirée, a aussi subi les foudres des deux bouffons.

L'humoriste a aussi fait des confidences sur l'arrivée de son premier enfant dans sa vie. Apprenez-en plus ici.

Mélanie Maynard et Julie Bélanger se sont réconciliées. Tout le Québec est sur un pied d'alerte : on craint une nouvelle mouture de Deux filles le matin.

Marc Labrèche accueillera trois nouveaux chakras réguliers cette saison à Je viens vers toi, découvrez-les ici.

Marie-Mai est fiancé avec un homme dont l'identité n'a pas été révélée. Ça, ça veut dire que ça pourrait être n'importe quel guitariste.

Comme il était bon de retrouver le Grand blond et sa merveilleuse équipe. Il n'y a pas grand-chose de plus drôle que ce segment Champagne Showbizz, à refaire sans faute. La saison s'annonce forte en rires et en complicité!