Cette actrice d'Indéfendable sera à En direct de l'univers la semaine prochaine

Après une soirée éclatante remplie de confettis musicaux pour le bon vivant et fier papa Neev, samedi, voilà que France Beaudoin et sa ravissante équipe redoubleront d'efforts pour nous présenter un nouvel univers la semaine prochaine.

Après des commentateurs sportifs, un ex-entraîneur et une légende du country, voilà qu'une figure incontournable du petit écran s'apprête à nous dévoiler la trame sonore de sa vie. Il s'agit de la comédienne Marilyse Bourke. Ayant débuté sa carrière au début des années 90, à l'âge de 16 ans, c'est véritablement au tournant du nouveau siècle que Marilyse a connu la gloire, grâce aux émissions Catherine et Une grenade avec ça. Ses partenaires de jeu de l'époque, dont Sylvie Moreau, Michel Laperrière et Catherine Proulx-Lemay, seront-ils présents?

D'ailleurs, la comédienne est encore à ce jour très en vogue, figurant au générique d'une foule de productions populaires, telles qu'Indéfendable ou encore Vitrerie Joyal, tout récemment. Pier-Luc Funk et Martin Matte, ses deux collègues dans la série, pourraient bien faire une apparition sur le plateau de France Beaudoin. Étant un personnage de premier ordre dans le feuilleton juridique de TVA, on pense que certains collègues viendront lui pousser la note.

La famille de Marilyse occupera bien évidemment une place importante à l'émission, on le devine bien, à commencer par ses deux ados, Victor et Rachel. Son conjoint, le comédien et réalisateur Philippe Provencher, qu'on voit moins à la télé, devrait lui aussi pointer le bout de son nez pour surprendre son amoureuse.

N'en doutons guère, la prochaine édition d'En direct de l'univers sera étonnante et électrisante, pour célébrer une actrice et artiste unique!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur ICI Télé.