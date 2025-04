Cette actrice de STAT a joué un rôle principal dans Yamaska

Cette semaine, dans STAT, trois personnes se sont présentées à l'hôpital avec les mêmes symptômes, soit de violents spasmes musculaires et des difficultés respiratoires. En les auscultant, les médecins de Saint-Vincent ont constaté que les trois patients avaient tous été piqués par une seringue contenant une substance inconnue, indétectable dans le sang.

Camille Mongeau interprète Alice Dalpé, une jeune femme à qui on a planté l'aiguille dans le dos alors qu'elle attendait sa commande dans un café. La jeune comédienne - excellente d'ailleurs! - n'en est pas à ses premières armes à la télé.

En effet, on a pu la voir dans District 31, Ruptures, mais aussi dans 30 vies ainsi que dans Yamaska, entre 2011 et 2013. Dans le téléroman d'Anne Boyer et Michel D'Astous, Camille interprétait la jeune Béatrice. Voyez des photos de son personnage ci-dessous.

Rappelons que cette intrigue du « piqueur en série » n'est pas sans rappeler une histoire vraie, dont vous pouvez découvrir les détails ici.