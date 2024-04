Cet artiste refuse depuis 15 ans l'invitation d'En direct de l'univers

Ce mardi, alors que nous assistions à la dernière de saison de Je viens vers toi, épisode pendant lequel une formidable nouvelle a été annoncée, une information intéressante nous a été dévoilée concernant En direct de l'univers.

France Beaudoin, qui était sur le plateau de Marc Labrèche, a profité de sa tribune pour décocher une petite flèche au chakra Jean-René Dufort.

Apparemment, notre Infoman national refuse l'invitation de France Beaudoin et son équipe d'En direct de l'univers depuis les débuts de l'émission, il y a 15 ans.

« Peut-être que c'est ce soir qu'on pourrait faire un mouvement populaire », a lancé l'animatrice, amusée, cherchant l'acquiescement du public en studio.

Marc Labrèche, qui a lui-même accepté l'invitation de l'émission musicale dans la dernière année avec ses complices de La petite vie, a donc voulu savoir pourquoi Jean-René Dufort refusait cette invitation depuis si longtemps.

« Tu as peur de pleurer, tu as peur de pleurer? », a lancé Labrèche sur le ton de la badinerie.

« Oui, oui j'ai peur! Si on me met devant un paravent, et que je ne suis pas en train de brailler quand mes enfants vont venir jouer du drum... Oui! », a répondu avec franchise Infoman.

Nous en profitons pour lui rappeler que nous aimons toujours découvrir nos artistes préférés dans ce contexte différent qui peut les amener à être émotifs. Ce n'est que du beau!

Espérons qu'il change d'idée suite à cette intervention sympathique de France Beaudoin.

Notons qu'on apprenait récemment qu'un autre artiste, un humoriste cette fois, refuse aussi depuis longtemps de participer à En direct de l'univers.