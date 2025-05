Cet acteur talentueux rejoint Les Armes dans un rôle qui ne passera pas inaperçu

Mercredi, Radio-Canada annonçait l'ensemble de la distribution de sa nouvelle quotidienne, Antigang (tous les détails ici), dont l'acteur Olivier Gervais Courchesne [photo ici] fait partie.

Le comédien nous a alors confié qu'il se joignait aussi à la distribution de la série Les armes la saison prochaine.

« Je joue un bon psychopathe. Un vrai dérangé », nous confie-t-il. Bien que nous ayons vu plusieurs bourreaux au sein de l'armée, Olivier interprètera un autre genre de sadique. « C'est un autre type, ce n'est pas un type autoritaire. Je ne peux pas trop en révéler, parce que c'est très tordu son affaire », ajoute-t-il.

« Je ne sais même pas c'est quoi son destin, comment il finit, mais je m'amuse », indique celui qui vient de débuter le tournage. « C'est Jean-Philippe Duval, le réal. C'est un autre bon fou. Je suis arrivé la première journée, j'étais comme : "JP, je vais te donner 1000 %. Je te fais confiance pour me ramener." Il a accepté toutes mes idées, mais ils peuvent être ridicules. Il fait en sorte que ça ne le soit pas. »

Je jappe une scène. C'est un bon zouzou. Il est juste cinglé.

Il enchaîne : « C'est le fun de pouvoir jouer ça parce que j'ai un peu le casting du Chevalier Blanc, donc j'ai beaucoup joué le bon gars, le sauveur. De jouer le psychopathe, c'est comme... vraiment jouissif. »

Nous avons très hâte de rencontrer ce « zouzou » l'automne prochain sur les ondes de TVA!

Juste avant de débuter les tournages d'Antigang, Olivier ira aussi sur l'Île d'Anticosti pour tourner les dernières scènes de la série Anticosti. « Ça va être du tournage de brousse. On part en équipe réduite, parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité pour une équipe de tournage. On va dormir dans des shacks. » Apprenez-en plus sur le projet ici.