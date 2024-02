Cet acteur connu endosse un personnage qui donne la chair de poule aux fans d'Indéfendable

Depuis le retour des fêtes dans Indéfendable, plusieurs causes et personnages nous donnent la chair de poule.

D'abord, il y a eu le procès de Martial Quintin (Benoît Brière) et Myriam Ferron (Ingrid Falaise), puis celui d'Ali Najar (Sabri Attalah) qui avait séquestré des personnes âgées dans leur propre résidence, et maintenant celui du docteur Charbonneau, qui devra bientôt se représenter en cour pour affronter sa fille qui l'accuse de l'avoir violée.

Christian Bégin, complètement investi dans son rôle, a des allures de psychopathe sous les traits de ce médecin manipulateur. Nous ne sommes pas les seuls à être complètement obnubilés par ce dangereux désaxé. Les commentaires abondent sur les réseaux sociaux.

« J'ai beaucoup de difficulté à regarder Christian Bégin dans son rôle du Dr Charbonneau 😈 que je déteste royalement 😬...Il est vrai qu'il joue son rôle de façon magistrale ! 👌👏 »

« Je déteste son p'tit sourire et sa face. Très bon acteur. »

« Christian Bégin dans son rôle de Dr Charbonneau me fait peur, je le déteste tellement »

Cette semaine, les téléspectateurs ont tout de même eu une certaine satisfaction en voyant la réaction de son avocat, Me Boileau, lors d'une rencontre avec lui. « Continue à travailler ta sincérité. Tu vas voir. Tu vas sortir du palais la tête haute, comme un vrai Charbonneau », lui a-t-il dit, en lui levant son pouce au visage de façon légèrement condescendante.

« Boileau coupe Charbonneau dans sa prise de pouvoir sur lui. Charbonneau reste sur sa faim. »

« Continue à travailler ta sincérité 🤣 Bien envoyé! Il en reste bouche bée. »

« [...] je crois qu'il veut que Charbonneau soit accusé, cet avocat voit clairement dans le jeu de Charbonneau. »

On s'imagine donc que, dès la semaine prochaine, on retrouvera les actrices Rosalie Loiselle et Geneviève Rochette, qui incarnaient la fille et l'ex-femme de Charbonneau. Rappelons que l'autrice et productrice d'Indéfendable nous confiait récemment que ce procès (en deux phases) serait « vraiment bon ». Ça promet!

Rappelons que nous avons récemment discuté avec l'acteur Sabri Attalah, qui a incarné un autre des méchants les plus terrorisants de la saison. Lisez ce qu'il nous a confié ici.