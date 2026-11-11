C'est donc la fin pour Y'a du monde à messe?

La chaîne Télé-Québec a annoncé au début de la saison qu'elle allait faire certains changements majeurs afin de devenir un rendez-vous incontournable chez les jeunes.

L'une des choses que cette réorganisation signifie, c'est la fin d'émissions cultes pour adultes qui céderont leur place à des contenus destinés aux enfants et aux adolescents.

Ainsi, on s'attendait à apprendre dans les prochaines semaines le non-renouvellement de projets significatifs, et voilà que ça commence...

C'est à travers une publication de Josélito Michaud qu'on apprend que l'émission Y'a du monde à messe ne reviendra pas au printemps prochain.

L'animateur écrit ceci : « Y’A DU MONDE À MESSE DEVRA FERMER LES PORTEs DE SON ÉGLISE. Au nom d’une réorganisation majeure de Télé-Québec, Y’a du monde à messe devra quitter l’antenne. La raison? Une volonté de recentrer la programmation sur les enfants et les adolescents, dans l’espoir de ramener les jeunes vers une télévision qu’ils ont depuis longtemps délaissée.

Une intention honorable. Une ambition légitime. Un immense défi.

Mais faut-il sacrifier les rendez-vous des adultes pour reconquérir les jeunes?

Nous aussi, nous avons migré vers les plateformes numériques. Pourtant, nous sommes encore nombreux à apprécier ces émissions qui nous rassemblent, nous font réfléchir et nous touchent.

Et Y’a du monde à messe était de celles-là.

J’adore cette émission. Christian Bégin a inventé sa façon à lui de faire des entrevues avec des questions en deux volets.

Sous la conduite sensible, intelligente et profondément humaine de Christian Bégin, cette émission nous offrait quelque chose de devenu rare : du temps. Du temps pour écouter, pour se raconter, pour rire, pour réfléchir et parfois pour être bouleversés.

Un lieu de rencontres où la parole avait toute sa place, où la vulnérabilité n’était pas une faiblesse et où la culture se célébrait sans prétention.

Merci à Christian Bégin et à toute son équipe pour ces moments de télévision aussi précieux que nécessaires.

Il y a des émissions qu’on regarde. Et d’autres qui nous habitent longtemps après le générique.

À vouloir séduire une génération, attention de ne pas en abandonner une autre.

La télévision publique ne devrait-elle pas construire des ponts entre les générations plutôt que de choisir son public?

Qui sera la prochaine émission a écopé de cette nouvelle façon de faire ? ».

La fin du talk-show clérical nous attriste beaucoup.

Nous félicitons et remercions Christian Bégin pour ces 10 ans d'entrevues riches et pertinentes.

Pour le moment, les émissions Dans les médias, Une époque formidable, De garde 24/7, Au-delà du sexe, Pour une fois et Curieux Bégin, l'autre bébé de Christian Bégin, sont toujours sur la sellette.