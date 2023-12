Julie de Si on s'aimait 4 a récemment partagé une photo avec Julien sur ses réseaux sociaux en indiquant ceci :

« Notre amitié. Je souhaite quelle demeure intense #grandfrère #petitesoeur #sionsaimait #sionsaimait4

Juju et Juju 😂 »

Voyez la publication au bas de l'article. Julie qualifie son nouvel ami d'un « vrai cœur sur 2 pattes ❤️ ».

On peut dire que Julie et Julien figurent parmi les candidats ayant fait le plus jaser au cours de cette récente saison de Si on s'aimait.

L'intensité et l'énergie de Julien ont soulevé les passions en début de saison, alors que l'attitude de Julie a fait couler beaucoup d'encre vers la fin.

On se rappellera que Christian Bégin avait défendu la fougue de Julien publiquement. Lisez le tout ici.

De son côté, Julie a partagé sur Tik Tok un message écrit par son fils, qui dénonçait les commentaires haineux envoyés à sa mère.

« Ma mère est une femme fragile et qui a besoin de réconfort. J'aimerais vous rappeler que c'est une télé-réalité et ce que vous avez vu n'est que le quart des rush fait et beaucoup de choses n'ont pas été montrées. Autre rappel, les épisodes ne reflètent PAS DU TOUT la vraie personnalité de ma mère, et même celles des autres candidats. » On vous invite à lire son message complet ici.

Julie a aussi partagé des photos d'elle, prises au cours des dernières semaines. Elle est resplendissante! Voyez les clichés au bas de l'article.

On ne sait toujours pas si Si on s'aimait sera de retour pour une cinquième saison, mais Si on s'aimait encore reviendra assurément pour une deuxième mouture. Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin filmaient récemment leurs segments sur le lit. Voici ce qu'ils en disaient.