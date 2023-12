Alors que nous nous apprêtons à faire nos adieux aux protagonistes de la 4e saison de Si on s'aimait, Guillaume Lemay-Thivierge et Emily Bégin annoncent sur leurs réseaux sociaux qu'ils ont déjà commencé les tournages de la deuxième saison de Si on s'aimait encore.

Cette mouture, qui met en scène des couples dont la relation bat de l'aile, a été aussi sinon plus populaire que la version originale de Si on s'aimait lors de sa diffusion au printemps dernier.

Les deux animateurs étaient de retour sur leur fameux lit afin de commenter les péripéties des participants.

Ils sont complètement extatiques face aux épisodes qu'ils découvrent, progressivement.

C'est bon! Vous ne comprenez pas! Vous allez capoter! Les participants : wow!

Ces quelques mots nous rendent très impatients de découvrir ces nouveaux épisodes, qui seront possiblement présentés dès le mois de mai sur les ondes de TVA.

Rappelons que la production a fait quelques améliorations au concept de Si on s'aimait encore. Elle avait d'ailleurs dévoilé les changements aux téléspectateurs au cours de la saison afin de convaincre de nouveaux couples de prendre part à l'expérience. Apprenez-en plus ici.

On se rappellera qu'un couple issu de la première mouture de Si on s'aimait encore s'est marié cet été. Plus de détails ici.

Cette première saison a mis en scène des personnalités colorées qui ont - sans surprise - fait réagir les réseaux sociaux. L'une d'entre elles avait été particulièrement éclaboussée.

Malheureusement, cette haine (souvent injustifiée) vient avec la téléréalité, et même si la production s'efforce de calmer le jeu sur les réseaux sociaux, de récents évènements (détails ici) ont prouvé qu'elle n'a pas toujours le bon levier pour faire taire les commérages.

Notons que cette semaine seront diffusés les derniers épisodes de la 4e saison de Si on s'aimait. Les candidats se livreront à un exercice qui s'avèrera particulièrement difficiles pour plusieurs d'entre eux, dont Marie-Josée et Julien.