Pour la dernière semaine de Si on s'aimait, les téléspectateurs auront droit à une nouveauté.

En effet, les participants s'assoiront sur le fauteuil d'Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge et visionneront les émissions en duo.

On peut certainement s'attendre à beaucoup d'émotions pour tout le monde, à commencer par Julien et Marie-Josée.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir au bas de l'article, on comprend que le couple ne file pas le parfait bonheur comme dans le dernier épisode diffusé jeudi dernier, lors duquel les candidats ont passé une soirée ensemble et ont discuté de leur aventure respective.

Julien avait d'ailleurs dévoilé sa situation conjugale à quelques téléspectateurs curieux alors qu'il faisait candidement son épicerie. Ceux-ci ont ensuite partagé l'information sur les réseaux sociaux. Plus de détails ici.

Les quelques images dévoilées par la production de Si on s'aimait nous présentent une Marie-Josée très fragile. On espère que ces visionnements n'auront pas été trop difficiles pour le couple (ou l'ex-couple?).

L'exercice n'aura probablement pas été de tout repos pour Julie et ses deux partenaires (Luc et Alexandre) non plus. Même chose pour Sylvain et Frédérique... Seuls Mélody et Sam semblent avoir eu le recul nécessaire pour affronter le tout de façon saine.

Notons que c'est trois mois après la fin des tournages que les candidats se sont retrouvés sur le divan pour voir les émissions montées. S'attendaient-ils à être à ce point ébranlés par les images?

Chose certaine, ce sera une dernière semaine fascinante pour le public qui a beaucoup commenté les faits et gestes des candidats au fil de la saison. Serons-nous plus indulgents en voyant leurs réactions à leur propre aventure?

Rappelons que la production de Si on s'aimait est récemment intervenue pour calmer le jeu sur les réseaux sociaux, mais le résultat n'a pas été celui qu'elle escomptait... Apprenez-en plus ici.