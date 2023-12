Si on s'aimait : Julien et Marie-Josée ainsi que Frédérique et Sylvain sont-ils toujours en couple?

Comme Si on s'aimait est écouté par énormément de téléspectateurs au Québec (entre 600 000 et 700 000 personnes quatre jours par semaine), il n'est donc pas étonnant que les participants se fassent accoster un peu partout dans les lieux publics.

Les réseaux sociaux sont d'ailleurs remplis de photos de fans de l'émission en compagnie de l'un ou l'autre des candidats.

Julien, par exemple, doit trouver que ses visites aux Costco sont beaucoup plus laborieuses qu'avant puisqu'il est souvent accosté par des clients, qui lui volent un selfie dans la rangée des surgelés.

On peut s'imaginer que la question qui lui est le plus fréquemment posée est : es-tu toujours avec Marie-Josée?

Si on se fie aux discussions sur les groupes Facebook de l'émission, Julien aurait étanché la soif de savoir des fans. Il semblerait - tout ça reste sous toute réserve, on parle ici d'un bouche-à-oreille on ne peut plus incertain - que Julien et Marie-Josée se soient fréquentés pendant six mois après les tournages pour se séparer ensuite. Ils ne formeraient donc plus un couple.

Dans la bande-annonce des épisodes de la semaine prochaine, on tente effectivement de nous faire comprendre que l'amour n'est plus. Même chose pour Frédérique et Sylvain d'ailleurs.

Par contre, toujours selon les téléspectateurs-Colombo, Frédérique (qui est la fille d'un comédien connu) et Sylvain se seraient séparés pendant un temps pour revenir ensemble et seraient maintenant de retour en couple. D'ailleurs, c'est ce qu'un commentaire (voyez-le ici) qu'ils sont laissés eux-mêmes sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines nous laissait croire.

C'est la semaine prochaine que nous décrirons si les ouï-dire de Facebook sont vrais...

Rappelons que, cette semaine, Christian Bégin a défendu de façon inattendue l'intense Sylvain sur les ondes de Noovo. Apprenez-en plus ici.