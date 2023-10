Un couple de Si on s'aimait dément une rumeur à son sujet

Le couple de Sylvain et Frédérique est l'un des plus mignons cette saison à Si on s'aimait.

Une internaute a récemment prétendu sur la page Facebook de l'émission qu'ils n'étaient plus ensemble.

Il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que les deux principaux intéressés prennent la parole sur les réseaux sociaux afin de démentir cette rumeur.

« Vous êtes bien mal informé », indique Frédérique.

« Vos sources ne sont peut-être pas fiables », ajoute Sylvain.