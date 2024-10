Ce populaire comédien sera la tête d'affiche d'un épisode spécial aux Enfants de la télé

Depuis plusieurs saisons, l'équipe de l'émission Les enfants de la télé reçoit, de temps à autre, un artiste fort apprécié des Québécois et lui dédie la soirée. Le tout, au moyen d'une rétrospective de ses projets les plus marquants, en compagnie d'artistes associés à la carrière du principal intéressé. Le précédent épisode du genre, réservé à Véronique Cloutier, avait d'ailleurs donné lieu à de beaux moments. Découvrez des photos ici.

Un peu plus tard cette saison, Mélanie Maynard et André Robitaille dérouleront ainsi le tapis rouge au comédien Antoine Bertrand, dans le cadre d'un nouvel épisode spécial tête d'affiche. Le comédien de 47 ans est un habitué de l'émission, lui qui la coanimait aux côtés de Véro de 2010 à 2014. Nul doute que des extraits d'archives issus de ses moments les plus marquants aux Enfants de la télé seront présentés!

Quant aux invités qui se succéderont autour de la grande table, on peut certainement s'attendre à y voir des membres de la distribution de la série Les pays d'en haut, comme Sarah-Jeanne Labrosse et Vincent Leclerc, qui incarnaient respectivement Donalda et Séraphin aux côtés du curé Labelle (Antoine) dans la mythique série.

Sa conjointe Catherine-Anne Toupin pourrait elle aussi faire un tour sur le plateau et raconter des moments inédits des coulisses de leur vie de couple, alors que le duo partageait l'écran dans Boomerang. Des comédiens de la série Les Bougon risquent également de se joindre à la grande fête, pour rendre hommage à celui qui a incarné Junior Bougon de 2004 à 2006.

À vrai dire, Antoine Bertrand a oeuvré au sein d'une foule de séries et films marquants dans le coeur des Québécois, depuis le début de sa carrière. Nul doute que son passage en tant que tête d'affiche aux Enfants de la télé remémorera de bons souvenirs, nous tirant peut-être quelques larmes, mais aussi de nombreux rires, alors que sa carrière sera mise sous les projecteurs.

Notons que, prochainement, Antoine sera célébré d'une autre façon, alors qu'il aura l'honneur d'être l'un des prochains invités de France Beaudoin à En direct de l'univers.

L'émission Les enfants de la télé est diffusée les mercredis à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.