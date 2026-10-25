Ce populaire comédien aura ENFIN droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Après une soirée passée à découvrir les perles musicales de la comédienne Marilyse Bourke, voilà qu'un autre artisan de notre télé s'apprête à recevoir le Saint Graal des invitations : une participation à En direct de l'univers.

D'ailleurs, inutile d'avouer que son passage à l'émission était attendu et espéré, tant il occupe une place de choix - depuis des décennies - dans le coeur des Québécois et dans le paysage médiatique d'ici. Il s'agit de Gildor Roy. Au cours de sa longue et fructueuse carrière, Gildor aura semé la joie partout, c'est peu dire!

Lors de son passage sur le plateau de France Beaudoin, on peut ainsi s'attendre à de belles retrouvailles auprès des comédiens provenant des séries auxquelles Gildor a participé. On pense notamment à District 31, alors que Sébastien Delorme et Michel Charette pourraient lui faire une petite surprise musicale.

Ses collègues actuels de Dumas, Marie-Lyne Joncas, Isabel Richer et Jason Roy-Léveillée, notamment, sont eux aussi de bons candidats pour venir sur le plateau du variété samedi prochain. D'Épopée Rock à Trauma, en passant par 30 vies et Les Boys, Gildor a figuré au générique des plus grandes séries québécoises... Gageons que les artistes seront nombreux à vouloir venir le surprendre!

Si Gildor Roy se fait plutôt discret quant à sa vie privée, un passage à En direct de l'univers nous permet bien souvent de découvrir la parenté de l'invité de la soirée. On risque donc d'y croiser Ingrid Rodriguez, sa conjointe, de même que leurs trois enfants, Luis David, William et Mahalia. Les deux petits-enfants de Gildor se joignent peut-être eux aussi à la fête?

Enfin, il se pourrait bien que la soeur connue du comédien, l'actrice Maxim Roy, pousse la note pour son célèbre frère...

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.