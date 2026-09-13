Ce populaire animateur sera la tête d'affiche d'un nouvel épisode aux Enfants de la télé

Pour faire vibrer notre fibre nostalgique et chatouiller nos souvenirs télévisuels, quoi de mieux qu'un épisode des Enfants de la télé? D'ailleurs, la 17e saison de l'émission promet encore une fois de nous épater avec des extraits d'archives provenant de nos émissions coups de coeur et d'artistes chouchous.

Si la saison débutera avec une émission spéciale mettant en vedette la comédienne Julie Perreault, un épisode diffusé un peu plus tard rendra hommage à une tête d'affiche qui évolue dans le milieu artistique depuis plusieurs décennies. Comédien, musicien et animateur, Gregory Charles a tous les talents et a oeuvré au sein d'une foule de productions télévisées, au fil des années. Pas étonnant que Mélanie Maynard et André Robitaille aient souhaité le célébrer, dans le cadre de cet épisode tout spécial.

On devine ainsi que plusieurs artistes chers au coeur de Gregory viendront sur le plateau pour ajouter leur grain de sel à la discussion. On pense entre autres à la pianiste Viviane Audet, avec qui il anime l'émission Piano public, ou encore à Marc Hervieux, avec qui il a souvent collaboré sur plusieurs projets.

Gregory a également été prof à de nombreuses reprises à Star Académie, signifiant que nous pourrions donc voir apparaître autour de la table le producteur Jean-Philippe Dion, Pierre Lapointe et Véronic DiCaire, qui ont oeuvré à l'Académie au même moment.

Au début de sa carrière, Gregory a incarné le jeune pensionnaire Julien Philippe, dans la série Chambres en ville. Pourrions-nous croiser Louise Deschâtelets, Anne Dorval ou encore Francis Reddy, qui ont tous joué un rôle important dans la série? Ces personnalités auront probablement de très bonnes anecdotes sur notre Gregory national!

Pour l'instant, nous ne connaissons pas la date de diffusion de l'épisode.

Rappelons que nous aurons notamment droit, au cours de la saison, à des retrouvailles avec le groupe RBO. Découvrez ici quels pourraient être les invités de cette réunion fort attendue.

Les enfants de la télé est diffusé le mercredi à 20 h sur ICI Télé.