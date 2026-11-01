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Ce grand comédien sera célébré à En direct de l'univers la semaine prochaine

Un autre épisode à ne pas manquer!

Sur la photo : France Beaudoin
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Après une pluie de confettis musicaux destinés à célébrer l'univers de Gildor Roy, la redoutable équipe d'En direct de l'univers, chapeautée par France Beaudoin, prépare activement le prochain épisode du variété.

Fidèle à son habitude, l'animatrice et productrice nous promet une belle soirée, en compagnie d'un invité qui nous en mettra plein la vue. Il s'agit du comédien et auteur Mani Soleymanlou. Dans les dernières années, celui-ci s'est beaucoup illustré tant devant que derrière la caméra, dans la conception d'une foule d'oeuvres populaires.

Récemment, nous avons pu apprécier la justesse de son jeu dans la série Angles morts, où il oeuvre au sein d'un excellent trio, composé également de Guillaume Cyr et de Pier-Luc Funk. Ses collègues d'Avant le crash, Karine Vanasse, Émile Proulx-Cloutier et Éric Bruneau, risquent eux aussi de se pointer en studio pour surprendre leur ami Mani.

Les origines iraniennes de l'artiste seront assurément soulignées, alors que nous nous attendons à voir certains des membres de sa famille. En outre, depuis le début de sa carrière, Mani Soleymanlou a toujours su partager avec les autres son évidente passion pour le théâtre et les arts vivants. Au fil de son parcours, il a ainsi pu croiser la route d'éminents metteurs en scène, tels que Serge Denoncourt, Denis Marleau et Alice Ronfart. Qui sait, peut-être mettront-ils en scène une jolie surprise musicale?

Ce n'est plus un secret, Mani partage sa vie avec la comédienne Sophie Cadieux, depuis de nombreuses années. Ensemble, le couple a eu un enfant, Oscar, maintenant âgé de 11 ans. Il y a fort à parier que nous pourrons les voir tous les deux sur la scène de l'émission pour le surprendre...

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

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