Ce fou du roi est de retour pour lancer Tout le monde en parle avec Guy A. Lepage dimanche

C'est ce dimanche que débute la 21e saison de Tout le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada, grand-messe dominicale toujours animée par Guy A. Lepage.

Pour l'accompagner pour lancer cette nouvelle saison, le grand manitou pourra compter sur l'aide d'un fou du roi que vous avez déjà vu et que vous aimez beaucoup.

En effet, Alexandre Barrette sera présent pour cette première de saison.

On se souviendra que l'humoriste et animateur avait annoncé devoir quitter ce siège au début de l'année 2024, pour ne pas faire concurrence à TVA et l'émission Sortez-moi d'ici, diffusée le même soir que Tout le monde en parle l'hiver dernier. On expliquait la situation juste ici.

Ce sera donc un plaisir de le retrouver dans ce contexte dans lequel il excelle.

Nous vous dévoilons également les invités de ce premier épisode :

Pablo Rodriguez, qui vient de se porter candidat à la direction du Parti libéral du Québec;

Mario Dumont, nouveau « morning man » à QUB radio;

Josée Blanchette, pour son livre Presque vierge;

Alain Champagne, sur le rapport du coroner qui vient d'être publié à propos du décès tragique de sa fille, Amélie;

Robin-Joël Cool, récipiendaire d'un Gémeaux pour son interprétation dans la comédie Temps de chien.

Ce sera à ne pas manquer.

Tout le monde en parle, dès dimanche à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.