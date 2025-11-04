Accueil
Ce couple dans la vraie vie partage l'écran dans Avant le crash

Un couple qui a le vent dans les voiles!

Avant le crash
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La comédienne Valérie Tellos partage l'écran avec son conjoint dans Avant le crash.

Les amoureux incarnent un couple ouvert dans l'excellente série de Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau.

Ainsi, le couple dans la vraie vie a tourné une scène de lit - qui a été diffusée la semaine dernière - avec Benoit Drouin-Germain.

Dans l'épisode de ce lundi, Clara et son conjoint se rapprochaient de façon tendre. Voyez la scène au bas de l'article.

Précisons que Mattis Savard-Verhoeven figure aussi au générique de la série Les Armes. Il interprète le neveu de Madeleine Philips (Macha Limonchik) et l'amant du personnage de Bianca Gervais.

Il a aussi personnifié un homme violent dans Toute la vie (son tout premier rôle à la télé), et on a pu le voir dans Le monde de Gabrielle Roy, Doute raisonnable et Dumas.

Mentionnons que Valérie Tellos brille aussi actuellement dans la quotidienne Antigang.

Vraiment, un couple qui a le vent dans les voiles!

