Ce couple dans la vraie vie partage l'écran dans Avant le crash

La comédienne Valérie Tellos partage l'écran avec son conjoint dans Avant le crash.

Les amoureux incarnent un couple ouvert dans l'excellente série de Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau.

Ainsi, le couple dans la vraie vie a tourné une scène de lit - qui a été diffusée la semaine dernière - avec Benoit Drouin-Germain.

Dans l'épisode de ce lundi, Clara et son conjoint se rapprochaient de façon tendre. Voyez la scène au bas de l'article.

Précisons que Mattis Savard-Verhoeven figure aussi au générique de la série Les Armes. Il interprète le neveu de Madeleine Philips (Macha Limonchik) et l'amant du personnage de Bianca Gervais.

Il a aussi personnifié un homme violent dans Toute la vie (son tout premier rôle à la télé), et on a pu le voir dans Le monde de Gabrielle Roy, Doute raisonnable et Dumas.

Mentionnons que Valérie Tellos brille aussi actuellement dans la quotidienne Antigang.

Vraiment, un couple qui a le vent dans les voiles!