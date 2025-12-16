Ce comédien arrive bientôt dans Antigang, dans le clan des méchants

Ce lundi, nous étions sur le tapis rouge du spectacle Peter Pan, pour rencontrer les nombreux artistes présents pour y assister.

Dans ce contexte, nous avons croisé le comédien Patrick Côté (voir sa photo ici), qu'on a pu voir dans Indéfendable dans la dernière année.

Celui-ci nous confirme qu'il a décroché un rôle dans la quotidienne Antigang :

« Présentement, je viens de rentrer sur Antigang », nous dit-il. « C'est un autre beau projet, une autre belle gang là-dessus aussi. »

Il ajoute : « Je retourne à mon casting initial, je fais un bad boy (rires)! Je fais un bras droit des Death Shadows. Je m'en viens dans la série tranquillement, vers la fin janvier, je vais arriver. »

Il conclut ainsi, avec une touche de mystère : « Je ne suis pas gentil. Disons que quand ça va mal, c'est moi qu'ils appellent! »

On peut donc s'attendre à voir le comédien interagir avec Sébastien Ricard, qui tient le rôle de Denys Marchand,

On peut voir Patrick actuellement dans la série Alertes : Pelletier, dans un rôle qui se retrouve au coeur d'une tourmente. Il fait d'ailleurs un excellent travail pour nous faire hésiter quant à la gentillesse de son personnage. C'est à voir sur illico+.

Pour sa part, la série Antigang reprendra du service à compter du lundi 5 janvier à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Ça promet de brasser, avec l'arrivée de ce nouveau personnage.