Guylaine Tremblay commente son arrivée dans cette quotidienne

Jeudi, dans la finale d'Antigang, un nouveau personnage a fait son apparition à la toute dernière seconde. En effet, l'actrice Guylaine Tremblay s'est jointe à la distribution.

Elle interprètera Geneviève Rousseau, la femme de Dan Murphy (Frank Schorpion) et donc, la mère de Noah (Philippe Scrive) et Cédric (Samuel Gauthier).

Depuis le début de la saison que nous entendions parler de ce personnage, mais nous ne l'avions jamais rencontré. Ce fut une rencontre pour le moins fracassante jeudi soir.

L'actrice a commenté son arrivée dans la série sur ses réseaux sociaux :

« Salut tout le monde,

Vous dire ma joie de maintenant faire partie d'Antigang!

Quelle équipe extraordinaire! J'ai un plaisir fou à rentrer dans la peau de Geneviève Rousseau!

Merci pour vos beaux commentaires!

On se retrouve en janvier!❤️ »

Voyez sa publication au bas de l'article.

On peut s'attendre à ce que son personnage prenne une place considérable dans la suite de l'histoire.

Rappelons qu'Antigang sera de retour le 5 janvier à 19 h sur les ondes d'ICI Télé. Nous n'avons donc que trois petites semaines à attendre avant d'en apprendre plus sur les répercussions désastreuses de la mort de GG.