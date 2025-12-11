Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Antigang surprend les téléspectateurs d'une autre façon avec sa finale de mi-saison

Un nouveau visage s'ajoute à la distribution.

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les quotidiennes nous ont toujours offert des finales coup de poing : des morts, des accidents, des revirements narratifs surprenants, mais Nadine Bismuth, l'autrice d'Antigang semble avoir voulu faire les choses différemment cette année.

Oui, il y a eu la mort d'un personnage central que le public aimait beaucoup (GG), mais sa vraie conclusion étonnante se tourne plutôt vers la distribution que l'histoire. En effet, on y découvre que la mère de Noah (Philippe Scrive) et Cédric (Samuel Gauthier), les fils de Dan Murphy (Frank Schorpion), dont on entendait continuellement parler sans jamais la voir, sera interprétée par Guylaine Tremblay. Un gros canon s'ajoute donc au générique de la quotidienne. Voyez l'image au bas de l'article.

On ne peut que saluer l'audace de la scénariste d'avoir osé une autre façon de surprendre les téléspectateurs, maintenant habitués aux rouages des séries et à leurs dénouements ébouriffants.

Nadine Bismuth nous a aussi servi une petite romance dans ce dernier épisode, à laquelle on ne s'attendait pas. En effet, Jean-François et Mathilde ont échangé un baiser « en souvenir du bon vieux temps ». Ajouter une touche d'amour dans cette escouade risque d'assouplir l'ambiance et peut-être nous aider à nous attacher aux policiers, autant qu'aux criminels. Parce que, avouons-le, pour le moment, nous avons davantage de coups de coeur du côté des malfrats que celui des gentils. On craque pour Marchand et Fanny, mais on craque un peu moins pour Tommy Nadeau (Fabien Cloutier) ou Christian Thibeault (Vincent Graton)...

À ce qu'on en comprend, la mort de Goulet fera tomber la plupart des chefs d'accusation. Ainsi, Marchand et Murphy sortiront de prison, prêts à se relancer dans leurs affaires illégales. Ça promet pour janvier!

Antigang sera de retour le lundi 5 janvier à 19 h.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09