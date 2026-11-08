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Ce célèbre conteur sera à En direct de l'univers la semaine prochaine

L'avant-dernier épisode avant la pause des Fêtes.

Sur la photo : France Beaudoin
Zachary Barde
Par Zachary Barde
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Après une soirée particulièrement chargée en surprises et en émotions ce samedi, au cours de laquelle France Beaudoin et son équipe ont entouré d'amour Mani Soleymanlou, le prochain épisode d'En direct de l'univers s'annonce encore plus surprenant que les précédents.

Et pour cause, ce sera au tour du créateur et conteur Fred Pellerin de nous dévoiler son univers, les chansons qui l'ont accompagné toute sa vie. Auteur et idéateur à succès de plusieurs longs-métrages, il est fort possible que certains comédiens avec qui il a déjà collaboré décident de lui rendre visite pour le surprendre avec une chanson. Nous pourrions ainsi avoir droit à des performances de Michèle Deslauriers, Céline Bonnier ou encore Émile Proulx-Cloutier pour le film L'arracheuse de temps, ou encore à Vincent-Guillaume Otis, Marie-Chantal Perron, Alexis Martin et Isabel Richer pour Babine.

Si nous avons appris à connaître Fred au fil des ans à travers son oeuvre, son art, nous ne connaissons que très peu l'homme qu'il est réellement. Nous pourrions de ce fait avoir droit à de belles apparitions de sa garde rapprochée, à commencer par sa fille Marie-Fée Pellerin, ou encore sa conjointe, Josée Ducharme, qui est caméraman pour Radio-Canada.

Évidemment, des membres du village de Saint-Élix-de-Caxton pourraient se prêter au jeu et venir rendre hommage à celui qui a rendu à leur localité ses lettres de noblesse.

Sous tous les rapports, c'est un univers riche et magique qui nous attend samedi prochain à En direct de l'univers, où France Beaudoin et ses troupes rendront un hommage amplement mérité à une légende de la culture de chez nous.

On ne rate pas En direct de l'univers les samedis à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

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