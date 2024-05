Ce jeudi à Bonsoir Bonsoir, les téléspectateurs ont eu droit à une charmante entrevue mettant en vedette Benjamin Gratton.

Celui-ci, que nous avons d'abord rencontré dans la série documentaire lancée avec Autiste, bientôt majeur, puis dans STAT, se joint actuellement à ses deux parents, Patricia Paquin et Mathieu Gratton, sur scène, pour le spectacle les Exséparables. Une première pour le jeune homme dont on vous en parlait ici.

Ce faisant, l'animateur Jean-Philippe Wauthier a tenu à l'inviter sur son plateau pour accompagner ses deux parents qu'il recevait pour la soirée. Et quel bonheur ce fut!

Vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir l'entretien dans la vidéo ci-dessous.

Benjamin était visiblement très heureux d'être de la partie et de pouvoir jaser de voitures d'hôtels avec l'animateur, deux de ses passions dans la vie. On le sentait complètement fier et heureux d'y être!

La joie s'est rapidement communiquée jusque dans nos salons, alors que le jeune homme indiquait aimer jouer avec Geneviève Schmidt dans STAT, pour elle, mais aussi pour sa voiture dans le stationnement!

Que ça fait du bien cette diversité à l'écran! Nous espérons que l'émission continuera de la prôner dans la suite de cette saison.

Bonsoir Bonsoir se poursuit, du lundi au jeudi à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada.

