Beaucoup d'amour pour Normand D'Amour à En direct de l'univers

Du disco au jazz, en passant par le blues et le rock, le moment le plus marquant de la soirée aura sans contredit été la venue de France Castel et sa version carabinée de la chanson de Jean Leloup « I Lost My Baby ».

Interprétant l'oncologue Pascal St-Cyr dans STAT , il aurait été étonnant que quelques-uns de ses collègues de l'Hôpital Saint-Vincent ne lui rendent pas visite. C'est ainsi que son ami comédien Lou-Pascal Tremblay s'est amené sur le plateau avec une troupe de Haka, une danse chantée rituelle dont chaque note touche droit au coeur l'intéressé. « Le Haka m'a toujours touché au plus profond de mon âme » a-t-il même avoué.

Avec une mise en bouche célébrant les années 70, au cours de laquelle sa propre fille Marguerite D'Amour a volé la vedette ( les détails ici ), plusieurs amis de Normand sont apparus sur la scène pour célébrer ce « gars de musique ». De René Simard et Laurent Paquin sur « Aimer d'amour » à Benoît McGinnis avec « Long Train Running », sans oublier Benjamin Gratton sur le hit « Papaoutai », la sélection musicale du comédien fut aussi variée que pertinente pour nos oreilles!

Un solide festin télévisuel nous attendait ce soir à En direct de l'univers , tandis que le comédien Normand D'Amour avait le grand honneur de voir défiler sous ses yeux la trame sonore de sa vie. Du début à la fin, encore une fois, France Beaudoin et son équipe ont su livrer la marchandise, pour nous proposer une émission des plus mémorables!

Très en voix, son duo avec Steve Hill a enflammé les réseaux sociaux, engendrant une pluie d'élogieux commentaires :

« Je ne suis pas un amateur de blues mais quand c'est chanter comme ça avec une grande France Castel que j' en prendrais tout le temps. Prestation tout simplement magistrale! Je l'adore elle! »

« Je suis sans mot! Quelle interprétation exceptionnelle! »

« France Castel.... elle m'épate toujours... vraiment une belle artiste... Sa présence est toujours agréable et elle se donne à 100% »

« WoW x 1000 France Castel nous épatera toujours avec son grand talent! Et que dire du grand Steve Hill mon meilleur guitariste ! Merci tellement pour cette magnifique prestation ! »

L'épisode ne pouvait mieux s'étioler que sur « Tenir debout » et « Brown Eyed Girl », joliment interprété par la conjointe de Normand, Pascale Montreuil. Ce dernier lui a lancé « C'est une des plus belles voix que je connaisse! » et nous ne saurions guère le contredire!

Oui, c'est une soirée où l'amour de la musique a côtoyé l'excellence musicale d'artistes accomplis, dirigés par une équipe affutée des meilleurs instruments. Chaque édition nous épate toujours plus et frôle à tout coup l'apogée télévisuel. On aime... d'amour!

L'émission En direct de l'univers est diffusée chaque samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.