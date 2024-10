En direct de l'univers : La fille de Normand D'Amour met le feu à la scène

On ne peut pas dire que la soirée réservée au comédien Normand D'Amour manquait de mordant! En effet, dès le numéro d'ouverture, les festivités se sont emparées de nos salons, à tel point que l'homme de 62 ans peinait à rester assis sur son siège!

Puis, au beau milieu d'un medley célébrant les années 1970, la fille de Normand, Marguerite D'Amour (voir sa photo ici), s'est précipitée sur la scène sur les airs de « You Should Be Dancing », du groupe Bee Gees, ainsi que du hit « I Don't Feel Like Dancin' ». En dansant avec ferveur, elle rappelait l'époque où son père et elle sortaient de la voiture et allaient dans la rue en dansant, en attendant le passage des feux rouges. Un moment fort rigolo!