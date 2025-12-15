Bande-annonce : Plusieurs comédiens s'invitent dans la nouvelle saison d'Alertes

TVA dévoile la bande-annonce de la nouvelle saison d'Alertes, qui débutera en janvier. Dans celle-ci, on découvre l'identité de plusieurs comédiennes et comédiens qui se joindront à l'intrigue, qui promet d'être encore haletante.

Voyez la bande-annonce accrocheuse ci-dessous.

Parmi les visages connus que nous retrouverons cet hiver dans la série, il y a David La Haye, Mylène Mackay et Jean-Marie Lapointe. En entrevue récemment, le producteur Charles Lafortune nous disait aussi que nous découvririons plusieurs nouveaux visages dans la série cet hiver, une demande que les téléspectateurs formulent régulièrement.

Le synopsis du premier épisode, proposé le mardi 6 janvier, va comme suit : Dévastée, Nadia alerte l’escouade Cerbère : sa fille Nisrine, 16 ans, a disparu. Lily-Rose et Renaud sont nerveux de rencontrer l'intervenante de la DPJ. Lamontagne doit choisir qui sera le nouvel enquêteur de l’escouade Cerbère. Nadia confie que sa fille a beaucoup changé depuis la mort de son père. L’attitude de Farid au sujet de la disparition de sa sœur surprend les enquêteurs. Dominic croit que Nisrine ne montre pas son vrai visage aux membres de sa famille.

La bande-annonce nous laisse entrevoir des intrigues prenantes, mais aussi de la houle dans le couple de Lily-Rose et Renaud (Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre).

Notons que l'Escouade Cerbère officiera dans de tout nouveaux locaux à partir de janvier. On vous explique pourquoi ici.

Ce sera à ne pas manquer, sur les ondes de TVA et sur TVA+, à compter du mardi 6 janvier à 20 h.

D'ici là, vous pouvez vous plonger dans la série dérivée Alertes : Pelletier, franchement captivante, offerte en primeur sur illico+. Lisez ici nos impressions sur celle-ci.